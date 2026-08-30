Alaplı'da İHA Paniği - Son Dakika
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Alaplı'da İHA Paniği

Alaplı\'da İHA Paniği
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Zonguldak Alaplı'da liman bölgesinde fark edilen İHA, güvenlik önlemleriyle imha edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Limanı açıklarında bir İHA fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. İHA'nın bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, İHA'yı kontrollü şekilde imha etti. İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alaplı Limanı'ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Sahil Güvenlik, Zonguldak, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaplı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da İHA Paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaplı'da İHA Paniği - Son Dakika
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