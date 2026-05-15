Kontrolden tarım aracı devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
15.05.2026 14:23  Güncelleme: 14:27
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motorlu tarım aracı 'patpat'ın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Güzelyalı köyü Kocakum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Metin K., yokuş aşağı indiği sırada vites değiştirmek için aracı boşa alınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan patpat devrilirken araçta bulunan Metin K., Emine K., Melek Ö., Ayten Ç. ve Şengül K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, çok sayıda sağlık ambulans ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı gören Orhan Can yaşananları şöyle anlattı:

"Ben buradan çıkarken benim önüme geldi, çok hızlı geldi. Ben anladım onun ne olduğunu, hemen kendimi sağa attım. Ondan sonra hanım dedi ki patpat devrildi. Hemen koştum aşağıya. Devrilen patpatı müdahale etmeye çalıştık. Kadınları kaldırmaya çalıştık. Abiyi de kurtarmaya çalıştık çünkü ayağı sıkıştı. Sonra sağlık görevlilerini çağırdık" diye konuştu.

Yaşanan kazanın ardından köylerde yaygın olarak kullanılan patpat tipi tarım araçlarının güvenliği yeniden gündeme geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

