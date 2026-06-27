Alara Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Alara Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

Alara Çayı\'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor
27.06.2026 17:06
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Manavgat'ta 12 Haziran'dan beri kaybolan Ahmet Polat için 16 gündür arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 16'ıncı gününde de devam ediyor.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde bulunan Alara Çayı'na 12 Haziran'da yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ın (26) bulunması için aynı gün geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede sürdürülen çalışmaların 16'ıncı gününde çok sayıda ekip destek veriyor. Arama faaliyetlerinde Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD ve UMKE ekibi,Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri görev alıyor.

Ekipler, Alara Çayı ve çevresinde hem su altında hem de karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Polat, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alara Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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