Alara Çayı\'nda Kayıp Genç Kız İçin Arama Başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı kıyısında yürüyüş yaptığı esnada çaya düşen 16 yaşındaki kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki Esila K., arkadaşıyla birlikte otelin yakınında bulunan Alara Çayı kıyısında yürümeye çıktı. Dengesini kaybeden Esila K. çaya düşerken, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gece boyunca ekiplerin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye gelen ekipler, genç kızın bulunabilmesi için çayda geniş çaplı arama çalışması başlattı. - ANTALYA