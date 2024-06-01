Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Manisa- Uşak il sınırı bölgesinde çıkan yangında bölgeye giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hem incelemelerde bulundu hem de vatandaşlara yangına müdahalede destek sağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Manisa - Uşak il sınırındaki İsmailbey Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesine bağlı iş makineleri ile hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın bazı ev ve hayvan ahırlarına sıçradı. Büyük bir alanda etkili olan yangına müdahale devam ederken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Öküzcüoğlu yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Hem yangın ekiplerine hem de bölge halkına yardım eden Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı açıklamada, "Anız tarlalarının ağırlıklı olduğu bir bölge. Elektrik kablolarının yere düşmesi sonucu çıkan bir yangın. Buradan Kula istikametine doğru ilerliyor. Uçaklar ve helikopterler ilerliyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışıyor. Salihli, Kula, Sarıgöl'den gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak anız olduğu için ot olduğu için zaman zaman farklı bölgelerde de yangınlar çıkıyor. Fiziki alanlar içerisinde tutmaya çalışıyor. Ulaşılamayan bölgelere de uçak ve helikopterlerle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Can kaybı olmaması şu an için sevindirici. Tamamen kontrol altına aldıktan sonra da soğutma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Öte yandan, yangında bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA