Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 24 Mayıs günü yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 2 adet "Hırsızlık", 2 adet "Uyuşturucu Madde Kullanma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö. (E/26) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.C.Ö., 25 Mayıs 2025 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaşehir'de Hükümlü Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?