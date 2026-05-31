Alaşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Alaşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
31.05.2026 13:25
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu lastik tamircisi olan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'nde lastik tamiratı işi yaptığı öğrenilen Bülent Hızıloğlu (45), gece saatlerinde 64 ACC 862 plakalı hafif ticari panelvan aracıyla seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yapan araç, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Bülent Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hızıloğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Alaşehir, Manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

