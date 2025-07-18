Alaşehir\'de Kenevir Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 903 kök kenevir ve 8 kilo 820 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde H.A. ve M.A. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptığını belirledi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen ortak operasyonda yapılan arazi taramasında, toplam 2 bin 903 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 820 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemler sonrası savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA