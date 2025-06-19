Alev Alan Kamyon Akaryakıt İstasyonuna Girdi

Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna böyle girdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyon sürücüsü, alev alan saman balyalarıyla akaryakıt istasyonuna girdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dün ilçenin Kasımlı Mahallesi'nde kamyona yüklü saman balyalarından alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun olduğu alana çekti. Sürücü, daha sonra kamyonu tarlada güvenli bir alana sürdü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün manevralar yaparak saman balyalarını düşürmeye çalıştığı, alev topuna dönen saman balyalarıyla istasyona girdiği görülmekte. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.