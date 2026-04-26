Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Atifegazili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammer Beşiktaş'a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM