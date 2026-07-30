Aliağa\'da Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında "çocuğa cinsel istismar" suçundan 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde; "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından hakkında 9 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.M.S. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.M.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.