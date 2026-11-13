Aliağa'da HABAŞ işçileri cep telefonu yasağına karşı iş bıraktı, arbede çıktı - Son Dakika
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Aliağa'da HABAŞ işçileri cep telefonu yasağına karşı iş bıraktı, arbede çıktı

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Aliağa\'da HABAŞ işçileri cep telefonu yasağına karşı iş bıraktı, arbede çıktı
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında cep telefonu yasağına tepki gösteren işçiler, telefonlarını teslim etmeyip iş bıraktı. İddiaya göre ev hapsindeki başkanın talimatıyla getirilen yasak sırasında çıkan arbedede bir yetkili sendika yetkilisine saldırdı, işçiler onu darp etti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Telefon yasağı sonrası sabah vardiyasındaki işçiler içeri girmedi

İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

Eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
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