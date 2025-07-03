Aliağa\'da Tanker Gemide Yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda gemilerin geri dönüştürüldüğü gemi söküm bölgesinde bir tanker gemide yangın çıktı. Söküm sırasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa gemi söküm bölgesinde kesim yapılan bir tanker gemide yangın çıktı. Aliağa İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek yanan gemiye müdahale etmeye başladı. Gemiden yükselen siyah dumanlar, kilometrelerce mesafeden görülebiliyor. - İZMİR