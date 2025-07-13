Aliağa\'da Yangın, Karayolunu Tehdit Etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaşırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasında bulunan Mersinlik mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisinde yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Çandarlı mevkiinden itibaren trafik akışını otoyola yönlendirdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. - İZMİR