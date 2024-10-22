Aliağa Limanında Rüşvet Operasyonu

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Aliağa Liman Başkanlığında rüşvet operasyonu

İZMİR - Aliağa Liman Başkanlığında "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarının işlendiği tespitiyle bugün İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Rüşvet miktarının 3.5 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" soruşturması kapsamında Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında; Aliağa ilçesinde bulunan limanlara gelen gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteynır sayılarındaki tutarsızlıklar vb. konulara cezai işlem uygulamak yerine bahse konu fiillere göz yumulması karşılığında hesaptan ve elden para alış verişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarının işlendiği tespiti ile söz konusu hususlar MASAK verileri, yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları ile kamera görüntüleri ile delillendirildi.

Dosya kapsamında tespit edilen toplam 61 hedef şahıstan 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah 07.00'da İzmir merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şahısların tamamı gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramada şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.