Alihan Kuriş Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama
Ankara'da yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in liderliğindeki 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alihan Kuriş Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama - Son Dakika
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