Alışveriş Merkezinde Silah Malzemesi Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alışveriş Merkezinde Silah Malzemesi Skandalı

Alışveriş Merkezinde Silah Malzemesi Skandalı
19.07.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencisi kadın, alışveriş merkezine çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalıştı.

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi kadın, x-ray kontrolü sırasında belirlenmesinin ardından oradan uzaklaştı. Genç kadın Etiler'de bir mekanda eğlenirken yakalanırken, mermi ve şarjörü vermeye çalıştığı sevgilisi de gözaltına alındı. 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversitede öğrenci B.A. (24), x-ray kontrolü sırasında fark edildi. Güvenlik görevlileri çantadan çıkanlar için ruhsat sorması üzerine B.A. oradan uzaklaştı. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. B.A., Beşiktaş'taki bir mekanda eğlendiği sırada yakalandı. Yapılan aramada yapılan aramada çantadan şarjörle 25 mermi çıktı. Emniyete götürülen B.A., ifadesinde sevgilisi E.G.'nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu iddia etti. B.A.'nın, sevgilisinin istediği üzerine malzemeleri AVM'de bulunan E.G.'ye götürmeye çalıştığını, girişte fark edilince uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri E.G.'yi de gözaltına aldı.

606 fişek ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı

Ardından polis ekipleri, 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer'deki iş yerinde 564 fişek, E.G.'nin babasına ait evde ise 17 fişek bulundu. Toplamda 606 fişeğe el konulurken, adliyeye sevk edilen B.A. ile E.G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan B.A'nın AVM'ye girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının çantasını cihaza bıraktığı, güvenlikle konuştuktan sonra ordana AVM'den ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alışveriş, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş Merkezinde Silah Malzemesi Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

14:37
Bahçeli’den dikkat çeken ’Kıbrıs’ mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
Bahçeli'den dikkat çeken 'Kıbrıs' mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
14:01
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı
Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 15:08:37. #7.13#
SON DAKİKA: Alışveriş Merkezinde Silah Malzemesi Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.