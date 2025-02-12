Alkol alıp betonda sızan adamı uyandırmak kolay olmadı - Son Dakika
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Alkol alıp betonda sızan adamı uyandırmak kolay olmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, alkol alıp beton zemin üzerinde sızan 33 yaşındaki bir adam, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda uyanabildi. Ayakta durmakta zorluk çeken adam, hastaneye gitmeyi reddetti. Kendine gelmesi yaklaşık 15 dakika süren adam, sağlık ekiplerinin yardımıyla ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra tekrar oturdu. Adamın hastaneye gitmek istememesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

12.02.2025 11:37
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Antalya'da geceden alkol alıp beton zemin üzerinde sızan adam, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu uyandırılabildi. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saat 09.00'da 33 yaşındaki U.Y.'yi baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu belirlenen U.Y.'yi uyandırmak için sağlık ekipleri yoğun çaba harcadı. Defalarca seslenilmesine ve müdahalelerde bulunulmasına rağmen uzun süre tepki vermeyen şahıs, yaklaşık 15 dakika süren uğraşlar sonucunda güçlükle kendine geldi. Gözlerini açtıktan sonra bile kendinde olmayan U.Y., yerinden doğrulmaya çalıştı ancak bunu da başaramadı.

"Nereye gideyim"

U.Y.'nin uyanmasının ardından polis ekipleri, "Kalk ayağa" diyerek ona seslendi. Bunun üzerine U.Y., şaşkın bir ifadeyle etrafına bakarak, "Nereye gideyim" diyerek güçlükle yanıt verdi. Ayakta durmakta zorlanan şahsı, polis ve sağlık ekipleri kollarına girerek kaldırıp yürüttü.

Ekiplerin yardımıyla birkaç adım atan U.Y., kısa bir yürüyüşün ardından tekrar aynı yere oturdu. Sağlık görevlileri, U.Y.'nin bilincini toparlamasını bekledi. İlk yardımda bulunulan U.Y.'nin hastaneye gitmek istememesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkol alıp betonda sızan adamı uyandırmak kolay olmadı - Son Dakika

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