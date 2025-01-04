Alkol Metresini Üflemeden Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
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Alkol Metresini Üflemeden Kaçmaya Çalıştı

Alkol Metresini Üflemeden Kaçmaya Çalıştı

Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 2.65 promil alkollü yakalanarak ceza aldı.

04.01.2025 12:54
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Karabük'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamaca sonrası ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Dakikalarca polisin alkol metreyi üfletmek için çaba sarf ettiği sürücü Murat Ö., alkol metreyi üflememek için önce güvenlik amiri olduğunu, sonra misafir olduğunu en son ise kendisinin değil yanındaki arkadaşının şoför olduğunu iddia eti.

Alkol metreyi üfleyemeyince polis ekipleri tarafından karakola getirilen sürücünün burada yapılan alkol metre ölçümünde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edilerek, 30 bin 540 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan 34 BCN 983 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Bir süre kaçarak ara sokakta bina arasına park ederek polislerden kurtulmaya çalışan şahıslar Trafik ekipleri kıskıvrak yakaladı. Otomobil sürücüsü Murat Özcan ve yanındaki arkadaşının alkolden ayakta durmakta zorlanırken, dakikalarca trafik ekiplerine direndi. Kendisinin sürücü olmadığını yanındaki arkadaşının sürücü olduğunu iddia eden Özcan, dakikalarda alkol metreyi üflememek için polislere dil dökmeye çalıştı.

Önce kendisinin güvenlik amiri olduğunu söyleyen, daha sonra ise misafir olduğunu ifade ederek yanındaki arkadaşının sürücü olduğunu iddia etti. Trafik polisinin şoför sensin demesine rağmen, alkol metreyi üflemekte zorlanan sürücü ile yanındaki arkadaşı karakol ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek karakola getirildi. Ekip otosuna binerken, aklı aracında kalan sürücü en azından kapılarını kitleyim diyerek polise dil dökmeye çalıştı.

Karakolda alkol metre ile ölçümü yapılan sürücünün 2.65 promil alkollü olduğu aracın da muayenesiz olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 30 bin 540 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konularak, otomobil de bağlanarak otoparka çekildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Otomobil, trafik, Polis, Son Dakika

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