Alkol Parti Kanlı Bitti - Son Dakika
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Alkol Parti Kanlı Bitti

Arnavutköy'de alkol alan uzman çavuş, kız arkadaşını tabancayla yaraladı. İki uzman çavuş gözaltında.

20.12.2024 23:16
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Arnavutköy'de uzman çavuş birlikte alkol aldığı kız arkadaşını vurdu

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, 2 uzman çavuş gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de evde alkol alan 2'si uzman çavuş 3 kişinin silahla oyunu kanlı bitti. Genç kadın, erkek arkadaşı olan uzman çavuşun silahını aldı. Uzman çavuşun, geri aldığı silahın bir süre sonra patlaması sonucu kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Uzman çavuşun yaraladığı kız arkadaşı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 uzman çavuş ise polis merkezine götürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Pendik Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, bir apartmanın dairesinde oturan İ.S.A.ile K.K.isimli 2 uzman çavuş ve Ü.Y. isimli kadın birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Y. isimli kadın, erkek arkadaşı olan İ.S.A'.nın beylik tabancısını aldı. Genç adam, kız arkadaşından silahı geri aldı. Uzman çavuşun doldur boşalt yaptığı sırada silah patladı. Kurşunun isabet ettiği kadın, kanlar içerisinde yere düştü. Patlayan silah sesini duyan bina sakinleri ihbar üzerine polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 uzman çavuş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silaha ise el konuldu. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

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