Alkol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Alkol Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da alkol alan A.K., arkadaşı İbadulla'yı darbederek öldürdü. Olayın detayları şok etti.

20.04.2025 17:09
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1) BİRLİKTE İÇKİ İÇERKEN TARTIŞTIĞI ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

'SADECE İTTİRDİM, DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE VURDU'

Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu A.K. ile cesedi evin içine taşıyan Ukrayna vatandaşları A.A. ve İ.V., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin ifadesinde, "Akşam beraber alkol aldık. Dışarıya çıkınca aramızda tartışma çıktı. Sadece ittirdim, yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Yere düştüğü zaman nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık. Daha önce içtiğimizde de bu şekilde sızıyordu. Uyandığında bizi arar diye düşündük. Öldüğünden haberimiz yoktu. Benim yaptığım sadece itmekti" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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