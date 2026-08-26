Alkol ve Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, olayda kullanılan bıçak çöp konteynerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta yaşanan dehşet verici olayda Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşen olayda ev sahibi N.Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan Bülent Sap'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Asayiş ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürdü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç aleti bıçağı binanın önündeki çöp konteynerine atılmış halde buldu. Sap'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.