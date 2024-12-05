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Alkol Yerine Yüzey Temizleyici İçti

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72 yaşındaki adam, alkol fiyatları pahalı olduğu için içtiği yüzey temizleyiciyle hastanelik oldu.

05.12.2024 10:21
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Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içti

Arnavutköy'de alkol niyetine içtiği yüzey temizleyici hastanelik etti

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu. Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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