Alkolle kaza yapan sürücüye 15 yıl hapis istemi

3.Sayfa

Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde 26 Şubat tarihinde meydana gelen kazada, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra alkol alan Mehmet Can D. kiraladığı araçla yola çıktı. 112 kilometre hızla Otoban Köprüsü alt geçidine girerken yolun virajlı olması ve alkolün etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Mehmet Can D., aracıyla kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can'a çarptı. Sert ve Can kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, Mehmet Can D. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan sürücü hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aracın hava yastıklarının patladığı ve hızlı olması nedeniyle olay yerinden 300 metre ileride durabildiği belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Mehmet Can D.'nin olay tarihinde alkollü olduğu, şehir içi azami hız sınırının 50 km olduğu ancak sanığın 112 kilometre hızla araç kullandığı, araçtakilerin uyarılarına rağmen viraja hızlı girdiği ve sürüş hakimiyetini kaybederek bilinçli taksir ile maktullerin ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Bilirkişi raporuna göre sanığın tam kusurluğu olduğu, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın raporuna göre de sürücü Mehmet Can D.'nin asli kusurlu olduğu, ölen yayalar Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduklarının belirtildiği anlaşılmıştır."

İddianamede tutuklu sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın ayrıca ehliyetine de 3 yıl süreyle el konulması talep edildi. - ANKARA