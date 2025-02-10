Alkollü Adam Komşularını Tehdit Etti

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Cama çıkan alkollü şahıs komşularını böyle tehdit etti

Esenyurt'ta alkollü adam etrafa rahatsızlık verdi, polis gözaltına aldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşularını da "Camlarınızı kırarım" diyerek tehdit eden adam ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırıp çağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular tepki gösterdiğinde ise Yusuf A., "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ve polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu durum üzerine özel hareket polisleri şahsı evinde gözaltına aldı.