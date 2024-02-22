Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı - Son Dakika
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Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı

Alkollü eğlence mekanında ölü bulunan kişinin cinayet şüphesi arttı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı.

22.02.2024 17:40  Güncelleme: 17:40
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan 52 yaşındaki Erkan Arman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan Arman'ın, gittiği eğlence mekanında bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı.

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arman'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Yeni detaylar cinayet şüphesini arttırdı

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde saatçilik yaptığı öğrenilen Erkan Arman'ın gittiği alkollü eğlence mekanında kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı. Aracının önünde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Arman'ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Arman, Erenler ilçesi Merkez Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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