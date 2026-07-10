Alkollü Şahıs E-5'te Savaş Çıkarıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, uzun süre E-5 Karayolu'nda yürüdü. Ardından metrobüs hattını ayıran tellere tırmanmaya çalışan şahıs nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçlarından inen vatandaşlar, şahsı yaka paça yoldan uzaklaştırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs, bir anda E-5'e çıkarak yürümeye başladı. Uzun süre yanından geçen araçlara aldırmadan yürümeye devam eden adam, ardından ise tellere tırmanarak metrobüs yoluna girmeye çalıştı. Şahıs bir süre tellerde asılı halde beklerken, Avcılar istikametinde trafik durdu. Araçların inen vatandaşlar şahsı yaka paça yoldan dışarıya çıkardı. Şahsın uzaklaştırılmasıyla yol tekrardan açılırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL