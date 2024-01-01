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Alkollü şahıs gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'dan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Alkollü şahıs gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'dan atlayarak intihar etti

İstanbul Bostancı Marmaray durağında alkollü bir şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü şahıs gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray\'dan atlayarak intihar etti
01.01.2024 - 23:08,  Güncelleme: 23:17
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Gece kulübünde kavga eden alkollü şahıs, Marmaray'dan atlayarak intihar etti

İSTANBUL - Bostancı Marmaray durağında alkollü şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bostancı Marmaray durağında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen erkek bir şahıs, gece kulübünde alkol alıp başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Kavga eden şahıs gece kulübünün karşısında yer alan Marmaray'a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada şahıs kendisini raylara bıraktı. Raylara atlayan şahıs ağır yaralandı. Durumu ağır olan şahıs Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü şahıs gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'dan atlayarak intihar etti - Son Dakika


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