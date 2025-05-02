Alkollü Şahıs Mahallede Kargaşa Yaratınca Dayak Yedi

Alkollü şahıs küfür edip etrafa zarar verdi, mahalleliden dayak yedi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, sokak ortasında küfür ederek etraftaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra sokağa çıkan mahalleli ise şahsı önce kovaladı, ardından ise tekme tokat dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir adam, küfürler ederek sokaktaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra bir grup mahalleli dışarı çıkarak sarhoş adamı uyardı. Vatandaşların tepkisine aldırmayan adam bağırmaya devam edince önce kovalandı, ardından ise tekme tokat dayak yedi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.