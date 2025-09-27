Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesinde, gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs araçlar durmayınca akılalmaz bir yola başvurdu. Şahıs, araçları durdurmak için kaldırım taşını yolun ortasına doğru itekleyerek ilerletti.
Trafiği tehlikeye düşüren şahsın yaptıkları kameraya yansıdı. Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?