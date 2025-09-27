Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesinde, gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs araçlar durmayınca akılalmaz bir yola başvurdu. Şahıs, araçları durdurmak için kaldırım taşını yolun ortasına doğru itekleyerek ilerletti.

YOLUN ORTASINA TAŞ KOYDU

Trafiği tehlikeye düşüren şahsın yaptıkları kameraya yansıdı. Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.