Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu

Haberin Videosunu İzleyin
Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu
27.09.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu
Haber Videosu

Hatay'da alkollü bir şahıs, otostop çektiği araçları durdurmak için yola kaldırım taşı koydu. Trafiği tehlikeye düşüren şahsın yaptıkları kameraya yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesinde, gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs araçlar durmayınca akılalmaz bir yola başvurdu. Şahıs, araçları durdurmak için kaldırım taşını yolun ortasına doğru itekleyerek ilerletti.

YOLUN ORTASINA TAŞ KOYDU

Trafiği tehlikeye düşüren şahsın yaptıkları kameraya yansıdı. Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, hatay, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı’ndan FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail mektubu: Men edin TFF Başkanı'ndan FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail mektubu: Men edin
Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi
Evdeki dondurucudan 20 yıllık sır çıktı, anne hemen tutuklandı Evdeki dondurucudan 20 yıllık sır çıktı, anne hemen tutuklandı
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti Binlercesini geri çağırdılar Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu

12:23
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
11:31
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
11:23
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu
Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
10:23
Hani oynuyordu Güllü’nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
04:39
Özel bakım merkezinde ölüm ve işkence Bakanlık kapısına kilidi vurdu
Özel bakım merkezinde ölüm ve işkence! Bakanlık kapısına kilidi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 10:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.