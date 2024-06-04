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Alkollü şekilde camilere girerek Kur'an-ı Kerim yırtan şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bulunan Reşadiye Camii'ne girerek içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.'yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.