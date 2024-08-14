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Alkollü şoför taksi durağındaki araçlara böyle daldı

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'daki bir taksi durağının önünde park halinde bulunan araçlara başka bir araç çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen şoförün yaptığı kazanın tek tesellisi can kaybı ya da yaralanmanın olmayışı oldu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde bulunan Çayyolu Mahallesindeki Konut Kent 2 Taksi durağının önünde park halinde duran iki araca başka bir araç çarptı. Taksiciler tarafından kazaya sebebiyet veren aracın şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

"Durağımızın yenilenmesi lazım"

Aracın çok hızlı gelerek kazaya sebep olduğunu dile getiren taksi şoförü Furkan Değirmenci, "Gece saat 00.00 sularında yukarıdan gelen hızlı araç, duraktaki 2 aracımızı şu bölgede tabiri caizse biçti. Şoför büyük ihtimalle alkollüydü. Araçları biçti. Yani biz daha önce de hani Konut Kent 2 Taksi durağı olarak yetkilere başvurduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olsun CİMER olsun çok yazı yazdık çünkü bizim durağımız şu an inanılmaz kötü bir yerde. Yani yukardan aşağı gelen araçlar kör nokta olduğu için görmüyor bazen. Sadece arabaların arka kısımlarını görüyorlar diğer kısımlarını görmüyorlar. Biz büyükşehir belediyesine yazımızı yazdık. Dilekçemizi de verdik, gönderdik ama hiçbir şekilde bir dönüş alamadık. Bu kaza bekleniyor muydu? Tabii ki bekleniyordu çünkü yokuştan aşağı gelen araba alkollü oluyor, gece hızlı geliyor, Yokuş var oradan da etkileniyor. Durağımızın yenilenmesi lazım çünkü bütün civar duraklar yenilendi bizimki yenilenmedi. Şoför olay anında yalanmadı. Herhangi bir yararlanması yoktu. Zaten alkollü olduğu için oturup kaldı sonra ambulans geldi" diye konuştu.

"Aracın şoförü bayağı bir alkollüydü"

Durakta otururken duyduğu büyük bir gürültü sonucu dışarı çıktığını dile getiren Mehmet Ali Şahin, "Bizim araçlara yukarıdan gelen araç çok hızlı bir şekilde çarptı. Aracın şoförü bayağı bir alkollüydü tamamen alkolü bir beyefendiydi sağ önde de bir hanımefendi oturuyordu. Hanımefendiyi araçtan çıkartarak durağın önüne oturttuk ama aradan 15 dakika geçtikten sonra hanımefendi aracı ben kullanıyordum demeye başladı. Biz de ona itiraz ettik. O esnada tartışma da oldu ama ondan sonra ambulans ve polisler geldi. Olaya müdahale ettiler. Zaten tüm olayın görüntüleri bizim kameralarımızda var. Araç kamerasında da var, durağımızın kameralarında da var. Arkadaşımın ve benim arabamda büyük bir hasar var. Sonuçta bunların cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.