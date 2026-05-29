Alkollü sürücü ihbarı asılsız çıktı

29.05.2026 11:48
Eskişehir'de alkollü sürücü iddiaları asılsız, terkedilmiş otomobil merak konusu oldu.

Eskişehir'de alkollü sürücü idaresindeki aracın duvara çarptığı yönündeki ihbar asılsız çıktı. İhbar edilen adreste sürücüsü olmayan, camları açık ve tekeri patlak halde bırakılan otomobil ise merak konusu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı'nın çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü sürücü idaresindeki aracın duvara çarptığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler herhangi bir kazaya rastlamazken, 26 PE 934 plakalı otomobilin şüpheli durumu dikkat çekti. Bahse konu otomobilin sağ arka tekerinin patlak ve camlarının açık durumda olduğu görüldü. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddettiği öğrenilen araç sahibinin hastaneye gittiği iddia edildi. Şahsın hastaneye nasıl gittiği ise bilinmiyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, Polis, Yaşam

