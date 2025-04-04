Alkollü Sürücü Kazadan Sonra Kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karıştığı kaza sonrası kaçan alkollü sürücü 1 kilometre mesafede saklandığı tarlada jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 aylığına geçici olarak el konuldu.

Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşanan kazada, Murat D.'nin kullandığı 07 MGE 08 plakalı Nissan marka araç Doğançam Mahallesinde aynı yönde ilerleyen Melisa K. idaresindeki 32 EZ 362 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 50 metre sürüklenirken kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza sonrası 07 MGE 08 plakalı araç sürücüsü Murat D. olay yerinden kaçtı.

Alkollü olduğu için kaçmış

İhbar üzerine bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki vatandaşların ifadesi doğrultusunda kaçan araç sürücü yaklaşık 1 kilometre mesafede tarla içerisindeki otlar arasında saklanırken yakalandı. Jandarma ekiplerince kaza yerine getirilen Murat D.'nin yapılan kontrolde 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Murat D.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına geçici olarak el konuldu. - ANTALYA