Alkollü Sürücü Motosikletli Kurye Can Aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı motosikletli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.D. yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, sipariş teslimi yaptıktan sonra yol kenarında bulunan kurye Murat Önder (42) idaresindeki 55 JU 140 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırım üzerindeki trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Önder'e ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Murat Önder, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın plakasını tespit eden trafik ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan emekli polis memuru İ.D.'nin yapılan kontrolde 2.94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN