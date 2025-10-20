Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı

Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı
20.10.2025 00:47
İncirliova'da alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen ticari araca çarptı; can kaybı yok.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen bir ticari araca, alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, İncirliova karayolu Koçarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen 16 LT 737 plakalı ticari araca, A.D. idaresindeki 09 TS 301 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü A.D'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

A.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı

SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı - Son Dakika
