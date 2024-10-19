Alkollü Sürücüden İlginç Savunma

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü: "Alkollü mekanda olay çıkaran arkadaşımı kurtarmaya gittim"

'Kurban olayım bize bir çare bulun abi' dedi, cezadan kaçamadı

BURSA - Bursa'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü, hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. Polislere derdini anlatmaya çalışan sürücü cezadan kaçamazken, "Alkollü mekanda olay çıkaran arkadaşımı kurtarmaya gitmiştim" dedi. Alkollü arkadaşını kurtarmaya giden sürücünün de ehliyetsiz ve alkollü çıkması 32 bin lira cezaya mal oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Alkol uygulamasına giren bir sürücü, ekiplerin ehliyet istemesi sonrası ehliyetinin olmadığını söyledi. Alkolmetreyi üfleyen Uğur A. 1.12 promil alkollü çıktı. Hem ehliyetsiz hem de alkollü olan sürücü ekiplere, 'Kurban olayım bize bir çare bulun abi' diye sitem etti. Ekiplerden 'Hem alkollüsün, hem de ehliyetin yok' cevabını alan sürücü, 'Arkadaşımın kafası çok güzel, gece kulübünden almak zorunda kaldım' dese de cezadan kaçamadı.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye toplamda 32 bin 393 lira işlem yapıldı.