Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada alkollü oldukları belirlenen 2 sürücüye para cezası ve sürücü belgesine el koyma cezası verildi.

26.02.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirlemede kazada 3 kişi yaralanırken, sürücülerden 2'si alkollü çıktı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Aşağı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Kenan Ö'nün 16 JUS 26 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Mustafa K'., 07 LG 858 plakalı otomobiliyle, kaza yapan otomobile yardım için duran Ergün A'nın kullandığı 07 LOY 74 plakalı kamyonete çarpmamak için önce yolun sağındaki bordürlere ardından da 16 JUS 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada bir otomobil an devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralu araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kaza yapan araç sürücülerinden Mustafa K., 1.5 promil, Kenan Ö.'nün 2.99 promil alkollü oldukları belirlendi. Alkollü sürücülere 6 bin 439'şar TL para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Ceza, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 17:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement