Alkollü Sürücünün Kazası: 50 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Kazası: 50 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücünün Kazası: 50 Bin TL Ceza
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Kayseri'de alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarparak 50 bin TL ceza aldı. İnceleme sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 50 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.K. yönetimindeki 38 KT 508 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 DT 251 plakalı panelvan araca ve 38 NZ 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, A.K.'nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü yakalanan A.K.'ye 50 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Çalışmaların ardından otomobil çekici ile kaldırıldı. Yasal sınırın üzerinde alkollü olan A.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki panelvan aracın sahibinin babası Mustafa Orhan, "Araçlar park halindeyken, alkollü olan otomobil sürücüsü iki araca da vurmuş. 2 aracı da pert etmiş. Arkadaş alkollü çıktı. Bizim bir suçumuz yok araçlarımız park halinde, herkes evindeydi" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Kayseri, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücünün Kazası: 50 Bin TL Ceza - Son Dakika

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