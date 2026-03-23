Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza

23.03.2026 18:56
Elazığ'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye toplam 450 bin lira ceza kesildi.

Elazığ'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ DURMAYIP KAÇTI

Olay, Bingöl yolunda bulunan polis uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denetim için kontrol yapan Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kontrol noktasına bir tırın hızlı girmesi üzerine sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

450 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler, tır sürücüsünü Akçakiraz beldesinde yakaladı. Daha önceden de polis ekiplerine ehliyetini kaptıran sürücü M.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezası kesildi.

Araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırttığı için 40 bin lira ceza yazıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:58
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika
