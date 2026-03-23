Elazığ'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ DURMAYIP KAÇTI

Olay, Bingöl yolunda bulunan polis uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denetim için kontrol yapan Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kontrol noktasına bir tırın hızlı girmesi üzerine sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

450 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler, tır sürücüsünü Akçakiraz beldesinde yakaladı. Daha önceden de polis ekiplerine ehliyetini kaptıran sürücü M.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezası kesildi.

Araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırttığı için 40 bin lira ceza yazıldığı bildirildi.