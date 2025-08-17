Alkollü Sürücüye 52 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Alkollü Sürücüye 52 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 52 Bin Lira Ceza
17.08.2025 21:53
Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücüye toplam 52 bin 126 lira ceza kesildi.

Aksaray'da muayenesiz araçta ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalanan sürücü, polis memurlarına "Kafamız kıyak, kusura bakmayın" dedi. Sürücüye toplam 52 bin 126 lira para cezası kesildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda agresif araç kullanan sürücüyü gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden 68 ADR 570 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşılırken, araç plakasını sorgulayan ekipler aracın da muayenesiz olduğunu tespit etti. Tuğrul G. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüyü alkol testine de tabi tuttu. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.12 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza kesileceğini anlayan sürücünün yanındaki Yunus isimli arkadaşı, bağırarak polis memurlarına tepki gösterdi. Alkollü sürücü ve polis memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Tuğrul G. ise, "Cumartesi günleri beraber içiyoruz. Arkadaşı bırakıp dönerken kafamız kıyak oluyor zaten, kusura bakmayın. O arada bunu yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Muayenesiz araçla ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 52 bin 126 lira para cezası kesilerek, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. Sürücü ise adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, aksaray, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
