Alkollü Sürücüye Büyük Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yol üzerinde aracını durdurup sızan alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Hakan K.(29) yönetimindeki 16 KAS 53 plakalı otomobil, yol ortasında durdu. Duran aracı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri şahsın, alkolün etkisiyle sızdığını tespit ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, KGS kameralarından sürücünün aracını kullandığını tespit ettiler.

Olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüye alkolmetre testi yapmak istediler. Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü, aracının içinde dakikalarca telefonunu aradı. Telefonu bulunan sürücü, ekiplerin alkolmetre uygulamasını reddetti. Sürücüye alkolmetre testini reddetme suçundan 26 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, aracı ise otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA