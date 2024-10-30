Alkollü Traktör Sürücüsü 18 Araca Çarptı

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18 araca çarpan traktör sürücüsü polise yakalandı

Görgü tanığı: Zıplaya zıplaya araçlara çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı traktör park halindeki 18 araca çarptı.

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesinin en büyük mahallesi Şeyhsinan'da meydana geldi. B.Ü idaresindeki arkasında tarım aleti takılı traktör, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak seyretti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kısım ekibi, traktörün yakalanması için harekete geçti. Ekipler, traktörü ve sürücüsünü Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde yakaladı.

Trafik polisi tarafından yapılan alkol kontrolünde, traktör sürücüsü B.Ü'nün 3,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.Ü. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili 18 araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.