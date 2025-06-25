Alkollü Traktör Sürücüsü Kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisine çarpan traktörü dakikalarca takip eden otomobil sürücüsü, sonunda traktörü durdurarak emniyete haber verdi. İddiaya göre alkollü ve ehliyetsiz traktör sürücüsüne toplamda 36 bin 978 TL cezai işlem uygulandı. O anlar ise başka bir araçtan çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Didim Mersindere Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesi üzerinde sürücüsü alkollü olan 09 HP 691 plakalı traktör sürücüsü, 09 D 0658 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında traktör sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı. Traktör sürücüsü önce toprak yola, ardından da boş bir tarlada kaçmaya çalıştı. Traktörün peşini bırakmayan otomobil sürücüsü, traktör sürücüsünü boş arazide önüne keserek durdurdu. Tarlaya giren otomobil sürücüsünü takip eden bir başka araçtan ise kovalamaca anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin incelemesi neticesinde traktör sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma neticesine alkollü traktör sürücüsüne "Alkollü araç kullanmaktan, sürücü belgesi olmaması, muayene eksikliği ve kaza yerinden kaçmaktan dolayı toplam 36 bin 978 TL" cezai işlem uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN