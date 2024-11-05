Alkolmetreyi Reddeden Sürücüye 2 Yıl Ceza

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Ayakta zor yürüyen sürücü çekim yapan gazeteciyi görünce alkolmetreye üflemedi

Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, ehliyeti 2 yıl gitti

Ana arterde denetimi gören sürücüler, ara sokaklarda trafik oluşturdu

BURSA - Bursa'da trafik kontrolüne takılan alkollü sürücü, çekim yapan gazetecileri görünce alkolmetreye üflemedi. 'Ehliyetin 2 yıl gider' diye kendisini ikaz eden polis memurunu dinlemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Ana arter üzerinde ekipleri gören sürücüler ara sokaklara kaçmaya çalışsa da yine karşılarında polis ekiplerini buldu. Kaçmak isteyen sürücüler bir sokak üzerinde trafik oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan uygulama noktasına takılan 16 AS plakalı otomobil sürücüsü İbrahim M., arkadaşı ile beraber yürümekte zorlandı. Polis ekiplerinin alkolmetre uzattığı İbrahim M., gazetecilerin çekim yaptığını görünce alkolmetreyi üflemekten vazgeçti. Polis memuru 'Üflemeyi reddedersen ehliyetin 2 yıl gidecek, cezan da 18 bin lira olacak' diye uyardı. 'Reddetme hakkın var, hakkını kullanabilirsin' diye ekleyen memura, 'Abi ben üflemeyeceğim' diyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 18 bin 452 lira da idari para cezası kesildi.