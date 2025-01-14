Alkolün etkisiyle polisle gergin anlar - Son Dakika
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Alkolün etkisiyle polisle gergin anlar

İstanbul'da alkollü 4 kişi, polise mukavemet edince gözaltına alındı.

14.01.2025 11:52
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İstanbul Arnavutköy'de alkol aldıktan sonra araçla yolculuk yapmaya devam eden 4 kişi şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. İşlemleri yapmak istemeyen şahıslar polise mukavemet gösterince gözaltına alındı. Polisin alkollü şahıslarla imtihanı böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hadımköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir araçta bulunan 4 kişi alkollü şekilde araç kullanmaya devam etti. Devriye atan polis ekipleri şahıslardan şüphelenerek durdurmak istedi. Şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Olay yerinde gözaltına alınan 4 kişi ile polis ekiplerinin imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların polislere zorluk çıkarttığı görülürken, yüksek miktarda alkollü çıkan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkolün etkisiyle polisle gergin anlar - Son Dakika

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