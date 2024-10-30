Alman avukatlar, İsrail'e 150 ton patlayıcı taşıyan Alman kargo gemisi MV Kathrin'in sevkiyatının engellenmesi için Berlin İdare Mahkemesi'ne acil başvuruda bulundu.
Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatı devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup avukat, İsrail'e giden Alman kargo gemisi MV Kathrin'de bulunan 150 tonluk askeri nitelikli patlayıcı sevkiyatının engellenmesi için Berlin İdare Mahkemesi'ne acil başvuruda bulundu.
Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC), davanın Gazze Şeridi'nden 3 Filistinli adına açıldığını aktararak, avukatların mahkemeye söz konusu patlayıcıları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kullanılabileceğini belirttiği ifade edildi. - BERLİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Alman Avukatlardan Patlayıcı Sevkiyatına Engel - Son Dakika
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