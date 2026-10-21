Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini ilk kez Bravo seviyesine çıkardı - Son Dakika
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Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini ilk kez Bravo seviyesine çıkardı

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Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini ilk kez Bravo seviyesine çıkardı
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Bundeswehr'in iç güvenlik raporunda askeri birliklerin Rus sabotaj saldırılarının doğrudan hedefi olabileceği belirtildi ve tehdit ilk kez Bravo kategorisine alındı. Artan risk nedeniyle askeri tesislerde güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr), askeri birliklere yönelik muhtemel Rus sabotaj saldırılarına karşı uyarıda bulunduğu ve Rusya kaynaklı tehdidi ilk kez belirgin bir terör tehdidinin mevcut olduğu duruma işaret eden "Bravo (B)" kategorisinde sınıflandırdığı ortaya çıktı.

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ülkedeki askeri birliklere yönelik muhtemel Rus sabotaj saldırıları konusunda uyarıda bulunduğu ve Rusya kaynaklı tehdidi ilk kez 'önemli' kategorisinde sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Almanya'da artan Rusya kaynaklı tehditler, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ülkedeki askeri birlikler ile ilgili güvenlik durumunu güncellemesine neden oldu. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yapılan iç güvenlik analiz değerlendirme raporunda, ilk kez askeri birliklerin Rus saldırılarının doğrudan hedefi olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Bu kapsamda raporda Alman Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Rusya kaynaklı sabotaj tehdidi ilk kez belirgin bir terör tehdidinin mevcut olduğu duruma işaret eden "Bravo (B)" kategorisine yükseltildi.

Raporda, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tehdit değerlendirmesinin, Rusya'nın insansız hava araçlarını (İHA) hibrit saldırılarda kullanması ve Almanya ile Alman ordusuna ölümcül zarar verme niyetine ilişkin daha önce belirlenen kırmızı çizgiyi aşması nedeniyle yapıldığı belirtildi. Ayrıca Rusya'nın, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği siyasi ve toplumsal açıdan zayıflatmayı amaçlayan yıkıcı bir strateji izlediği ifade edildi.

"Rusya, ülkenin kendi savunma kapasitesini zayıflatmayı hedefliyor"

Alman Silahlı Kuvvetleri'ne göre Rusya, Ukrayna'ya ekipman ve eğitim yoluyla sağlanan desteği sekteye uğratmayı ve böylece ülkenin kendi savunma kapasitesini zayıflatmayı hedefliyor. Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklere yönelik güvenlik değerlendirmesini güncellemesinin arkasında ise ağustos ayında Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) bulunması ve eylül ayında Hannover yakınlarındaki Wunstorf Askeri Hava Üssü çevresinde İHA parçalarının tespit edilmesi yer alıyor.

Raporda söz konusu olayların, Rusya'nın Alman Silahlı Kuvvetleri'nin güçlerine ve tesislerine, ayrıca Ukrayna ve Almanya gibi ortaklarına karşı harekete geçme yeteneğine sahip olduğunu ve muhtemelen şimdi de bu niyeti artırdığını gösterdiği kaydedildi. Raporda, "Leipzig Havaalanındaki olay Alman Silahlı Kuvvetlerine yönelik dolaylı bir tehdit olarak değerlendirilirse de Wunstorf Askeri Üssü yakınlarında İHA parçaları bulunması Alman Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan hedef alınmış olma ihtimalini oldukça yüksek kılıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Alman Silahlı Kuvvetleri şu anda önemli bir sabotaj riskiyle karşı karşıyadır"

Alman Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı'ndan (OpFüKdoBw) bir basın sözcüsü Alman medyasına, "Artan tehdit seviyesi nedeniyle, Alman Silahlı Kuvvetleri şu anda önemli bir sabotaj riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, Alman Silahlı Kuvvetleri tesislerindeki güvenlik önlemleri yoğunlaştırılıyor" açıklamasını yaparken, tehdit seviyesinin yükseltildiğini doğruladı.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin alarm seviyeleri ne anlama geliyor

Almanya askeri birliklerindeki alarm seviyesini NATO üyesi ülkelerin genelinde olduğu gibi Alpha, Bravo, Charlie ve Delta olarak 4 kategoride tanımlanıyor. Tehdit seviyeleri silahlı kuvvetler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olurken, tehdit seviyesi arttıkça Alman ordusu birliklerindeki alarm seviyesi yükseltiliyor. Alman askeri birliklerinin yeni güvenlik durumuna işaret eden alarm seviyesi Bravo (B), artan ve daha belirgin bir terör tehdidinin mevcut olduğu duruma işaret ediyor. Bu da güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını ve askeri tesislere ve kışlalara giriş-çıkış kontrollerinin artırılmasını öngörüyor.

Charlie (C) ise bir terör eyleminin veya askeri saldırının gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dair istihbarat alındığında ilan edilen yüksek alarm seviyesi durumunu işaret ediyor.

Delta (D) ise en yüksek alarm seviyesi olarak tanımlanıyor. Bir terör saldırısının halihazırda gerçekleştiği veya çok spesifik bir hedefe yönelik saldırının an meselesi olduğu durumlarda uygulanıyor.

Kaynak: İHA
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