Alman turist, Antalya'da boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alman turist, Antalya'da boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti

Alman turist, Antalya\'da boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Alman uyruklu turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Erika Glımm, otel personeli ve diğer turistler tarafından denizden çıkarıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazenin ülkesine gönderilmeden önce kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21.05.2024 00:12
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Alman uyruklu turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde tatil yapmakta olan 87 yaşındaki Alman Uyruklu Erika Glımm otelin sahilinde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Otel personeli ve diğer turistler tarafından denizden çıkarılan yaşlı turist, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alman turistin cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından Glımm'in cenazesinin ülkesine gönderileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alman turist, Antalya'da boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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