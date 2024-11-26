Alman Yolcu, Kaza Sonrası 'Kova' Cezası Kesti - Son Dakika
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Alman Yolcu, Kaza Sonrası 'Kova' Cezası Kesti

Kazada yaralanan Alman kadın, minibüs sürücüsünden kırılan kovanın KDV'siyle birlikte 190 TL istedi.

26.11.2024 17:01
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Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV'li 'kova' cezası

Kazada hafif yaralanan Alman uyruklu kadın, şoförden kırılan kovasının parasını alışveriş fişini göstererek KDV dahil şekilde istedi

Şoför, fişte yazan 190 TL'yi Alman kadına verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsün kırmızı ışıkta duran bir başka şehir içi minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si Alman uyruklu 3 kişi hafif yaralandı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralılardan Alman kadın, kazada zarar gören temizlik kovasının parasını alışveriş fişini göstererek minibüs sürücüsünden KDV dahil istedi ve 190 TL'yi aldı.

Kaza, dün Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mithat Adıgüzel'in kullandığı 07 J 2171 plakalı şehir içi minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Mahmut Demirtaş'ın kullandığı 07 J 2146 plakalı şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Sandra B.K. ve Claudia W. ile Özcan Akın yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmek istemediler.

Kırılan kovasının parasını fişi gösterip istedi

Kazada başını ön koltuğa çarpan ve başında ağrı hissettiğini söyleyen Alman uyruklu kadın, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Alman kadın minibüs sürücüsü Mithat Adıgüzel'e kovasını aldığı alışveriş fişini göstererek parasını vermesini istedi. Araç sürücüsünün kovanın parasını vermesinin ardından bu kez de KDV'sini göstererek KDV'yi de istedi. Minibüs sürücüsünün 190 TL vermesinin ardından Alman uyruklu 2 kadın olay yerine gelen Türk arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alman Yolcu, Kaza Sonrası 'Kova' Cezası Kesti - Son Dakika

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